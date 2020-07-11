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Çıldır'da Covid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Çıldır ilçesinde de Covid-19 salgınına yönelik denetim yapıldı.


Çıldır ilçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan incelemelerde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe ve her bir iş kolunda alınması gereken tedbirler kapsamında ilçede bulunan ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, düğün ve nikah yapılan yerler incelendi.


İlçede yapılan incemeler sonucunda özellikle esnafın konuya gösterdiği hassasiyet ve önem gözden kaçmadı.

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