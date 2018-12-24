Çıldır'da düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır Kaymakamlığının desteği ile Çıldır Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen 3*3 Basketbol Turnuvası sonuçlandı. Kamu, Kurum, Kuruluş, müesseseler ve Çıldır halkından oluşan toplam 7 takımın mücadele ettiği 3*3 Basketbol Turnuvasında birinciliği Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi, ikinciliği 2. Hudut Tabur Komutanlığı, üçüncülüğü ise Gümrük Müdürlüğü kazandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalarını Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Tabur Komutanı Köksal Ziya Tunalı ve Gümrük Müdürü Temel Sıtkı Eyüpoğlu takdim etti.

Düzenlenen Basketbol Turnuvasının başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu “ Sporun her dalını sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çıldırlı gençlerin ve halkın spor yapmalarına imkan sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sporla iç içe olmaları ve spor alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz 3*3 Basketbol Turnuvamıza katılan ve dereceye giren takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.