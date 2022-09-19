Çıldır'da Gaziler Günü Kutlandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı, daire amirleri ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile Gaziler katıldı.

Atatürk Heykeline çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır İlçe Tabur Komutanlığı personeli tarafından yapıldı. Tören, Gaziler Gününe dair Çıldır Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin şiir okumasıyla sona erdi.