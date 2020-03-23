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Çıldır'da halk önlemleri memnuniyetle karşılıyor

Ardahan Çıldır ilçesinde korona virüsüne karşılık devlet tarafından alınan önemler memnuniyetle karşılanırken uymaya da özen gösteriliyor.

Çıldır Belediyesi ve kolluk kuvvetleri çeşitli anonslar yaparak vatandaşı uyarıyor.


Çıldır Belediyesi tarafından yapılan anonslar sonrası 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmazken sokaktaki vatandaşlarda uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. İlçe emniyet amirliği, alınan kararlar çerçevesinde yolda gördükleri vatandaşlarda kimlik kontrolleri yaparak 65 yaşındaki vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uygulamadan memnun olan ilçe halkı özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları ve bunun yanında işin olmayan kişilerinde sokağa çıkmayarak evde kalan yaşlılara eslik etmelerini istedi.

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