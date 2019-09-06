Çıldır'da Halk Sağlığı Haftası

Çıldır Sağlık Merkezi , "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla caddede stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Atıf Ababay Caddesi´nde açılan stantlarda vatandaşları bilgilendirip broşür dağıtan görevliler, bazı kişilerin şeker, yağ ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

Çıldır Sağlık Merkezi yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca her yıl 3-9 Eylül tarihinin "Halk Sağlığı Haftası" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Hafta dolayısıyla Çıldır´da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktararak şunları kaydettiler:

"Bu etkinliklerde amaç, halkımızın sağlık konusunda daha fazla bilinçlendirmek, hastalanmadan sağlığını korumasını sağlamak. Bunu sağlamak için de obezite ile ilgili mücadele vermemiz lazım. Diyetisyenler aracılığıyla sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Halkımızın daha sağlıklı olması için hastalanmadan önce bizim Toplum Sağlık Merkezlerine, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek obeziteyle ilgili tütün alışkanlıklarıyla ilgili hareket etme ile ilgili bilgi almalarını tavsiye ediyoruz."