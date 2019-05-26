Çıldır'da İŞKUR personeline eğitim

Toplum Yararına Programı kapsamında Çıldır Kaymakamlığı bünyesinde çeşitli kurumlarda çalıştırmak üzere 55 personel istihdam edilmişti. Çıldır Kaymakamlığı Toplum Yararına Çalışma kapsamındaki personellere Halk Eğitim Müdürlüğünün girişimleri ile İş Eğitim ve Sağlığı Uzmanı Muhsin Okçu tarafından Milli Eğitim toplantı salonunda İş Sağlığı ve İş Eğitimi kursu verildi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, “Toplum yararına çalışma kapsamında işe giren personellerin kamu kurum kuruluşlarında daha sağlıklı çalışmaları için bu kursu tertip ettik. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.