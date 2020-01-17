İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır'da karne heyecanı

Çıldır´da bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde değişen sistemle birlikte ikinci tatillerine çıkan öğrenciler dönemin yorgunluğunu on beş günlük tatille atacaklar.


Bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşarken kimi öğrenciler karnelerini bir an önce ailelerine göstermek için koştururken, kimileri gördükleri notlar kaşısın da üzüntü yaşadı. Karnesinden memnun olmayan öğrenciler ikinci dönem gerekli çalışmaları yaparak öğretmenlerine notlarını düzeltme sözü verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.