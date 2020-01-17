Çıldır'da karne heyecanı

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde değişen sistemle birlikte ikinci tatillerine çıkan öğrenciler dönemin yorgunluğunu on beş günlük tatille atacaklar.

Bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşarken kimi öğrenciler karnelerini bir an önce ailelerine göstermek için koştururken, kimileri gördükleri notlar kaşısın da üzüntü yaşadı. Karnesinden memnun olmayan öğrenciler ikinci dönem gerekli çalışmaları yaparak öğretmenlerine notlarını düzeltme sözü verdi.