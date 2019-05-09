Çıldır'da kitap okuma şöleni

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin kendi kategorilerinde, emek verdikleri şölende tatlı bir rekabet ortamı oluştu. Öğrenciler, bu şölen vesilesi ile sınav ortamına aşina olup sınav kaygısını yenme adına da önemli bir deneyim elde etmiş oldular. Öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanan kitap okuma şöleni, dereceye giren öğrencilere verilen hediyelerle de dikkat çekti. Birinci olan öğrencilere bisiklet, ikinci olan öğrencilere gram altın ve üçüncü olan öğrencilere ise yazlık spor ayakkabı verildi.

Dereceye giren İlkokul ve Ortaokul öğrencileri ödüllerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aldılar. Dereceye giren Lise öğrencileri ise ödüllerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda alacaklar.