Çıldır'da kurtuluş coşkusu

Ardahan'ın Çıldır İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşıkşenlik türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çıldır Halk eğitim müdürlüğü tarafından açılan halk oyunları kursunda eğitim alan öğrencilerin Kafkas gösterisi izleyicileri büyüledi. Gençlik spor müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.

Çıldır belediyesinin araçları ile birlikte askerler ve öğrencilerin resmi geçit töreninin ardından program sona erdi.