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Çıldır'da "Obeziteye Dikkat" etkinliği

3/4 Ekim Dünya yürüyüş günü kapsamında Çıldır´da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çıldır Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Tsm Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amirliği, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Obeziteye dikkat ve Yaşamına hareket kat sloganları ile gerçekleşen yürüş Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunda başlayan yürüş pazar alanında beden eğitim öğrencilerine çeşitli jimnastik hareketlerinin yaptırılmasının ardından hükumet konağı önünde son buldu.

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