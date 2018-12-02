İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır'da öğrencilere forma dağıtıldı

Beşiktaş kulübü tarafından Çıldır Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması dağıtıldı.


İlçe merkezde düzenlenen forma dağıtım programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İlçe Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı. Beşiktaş kulübü tarafından 24 kasım öğretmen günü münasebetiyle gönderilen formalar Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve İlçe Spor müdürü tarafından öğrencilere dağıtıldı. Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formaları alan öğrencilere çok mutlu olduklarını dile getirirken, formalarına kavuşan öğrenciler bol bol fotoğraf çekildiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.