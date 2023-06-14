Çıldır'da örnek proje: "Atmıyoruz Dönüştürüyoruz"

Çıldır İlçe Milli Eğitim bünyesindeki ortaokul öğrencileri, "Atmıyoruz Dönüştürüyoruz" projesi kapsamında yapmış oldukları el emeklerini sergilediler. Çıldır İlçe Kaymakamlığı binası önündeki açık alanda sergilenen sergiye ilçe halkıda büyük ilgi gösterdi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız açılan sergi ile öğrencilerin emeklerini sergilemekten duydukları mutluluğu ifade ederken ilçe halkının gösterdiği ilgiden dolayı da memnun olduklarını ifade etti. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Orta Okulu Gülşah Uçar ise yapmış olduğu açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte Atmıyoruz Dönüştürüyoruz projesi kapsamında yaptığımız güzel çalışmaları önce okulumuzda sergiledik. Sonrasında ise ilçede bir ilk gerçekleştirmek için açık havada ilçe halkımızın da beğenisine sunmak için sergimizi açtık. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. İlçe halkının beğenisine sunulan sergi büyük ilgi gördü.