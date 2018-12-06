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Çıldır'da Salon Basketbol Turnuvası düzenlenecek

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salon basketbol turnuvası düzenleyecek.


Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada “ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını geliştirmek ve sporun kitlelere yayılmasını sağlamak için 16-20 Aralık tarihleri arasında Çıldır Lisesi Spor Salonunda 3x3 Salon Basketbol turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya her yaştan vatandaşlarımız katılabilecektir. 18 yaş altı katılımcıların veli izin belgesi ve sağlık raporu getirmeleri şarttır. Takımlar 3 asıl 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacaktır. Katılmak isteyen takımların müdürlüğümüze takım listeleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.

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