İhlas Haber Ajansı

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Çıldır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Çıldır ilçesi Meryem köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.


Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araç içinde bulunan Aynur Taştekin vefat ederken, sürücü Turhan Taştekin ve torunu Furkan Taşketin yaralandı. Emniyet kemeri takmadıkları belirtilen yolcular araçtan dışarıya fırladı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza yerine gelen İl Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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