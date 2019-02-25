Çıldır'da Vergi Haftası

Kalın yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilebilmesi için 1990 yılından bu yana Şubat ayının son haftası kutlanan “Vergi Haftası” bu yılda Ülkemizin her yerinde olduğu gibi İlçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Vergiyi; kısaca Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik bir yükümlülük olarak tanımlayabiliriz. Devletin vatandaşlarına yüklediği bu sorumluluğun asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su , elektrik, ulaşım, güvenlik, sağlık vb. altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemelerinin en temel ilkesinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.

Bu güzel ülkede yaşayan ve devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekmektedir. Devlet vatandaşlarının çok daha rahat yaşayabilmesi için biz vatandaşlarından aldığı vergilerle halkına çeşitli kullanım olanakları oluşturmaktadır. Bu olanaklardan bazıları; eğitim aldığımız okul, kullandığımız yollar ve köprüler, sağlık hizmeti aldığımız hastaneler sağlık ocakları, kullandığımız suyu ve elektriği evimize getirmek, güvenliğimizi sağlamak vb. gibi sayabiliriz. Vergi ödemek bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir” dedi.