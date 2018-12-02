Çıldır'da voleybol turnuvası sona erdi

Çıldır Kaymakamlığının desteği ile Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kamu, Kurum, Kuruluş ve Müesseselerin personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, Kurumlar ve Müesseseler arasındaki ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılması için 22-29 Kasım tarihleri arasında Çıldır Lisesi Spor salonunda düzenlenen voleybol turnuvası çekişmeli karşılaşmaların ardından sonuçlandı. Turnuvada şampiyonluğu 2. Hudut Tabur Komutanlığı alırken, ikinci Gümrük Müdürlüğü, üçüncü ise İlçe Emniyet Amirliği oldu. Şampiyon olan 2. Hudut Tabur Komutanlığına kupasını Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ikinci olan Gümrük Müdürlüğüne kupasını Tabur Komutanı Köksal Ziya Tunalı, üçüncü olan Çıldır İlçe Emniyet Amirliğine kupasını İlçe Jandarma Komutanı Birol Sarıyellioğlu taktim etti.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada “ İlçe spor müdürlüğümüz tarafından düzenlenen voleybol turnuvası fair play çerçevesinde sona erdi. Turnuvaya katılan tüm takımlar ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Tüm takımlarımı yürekten kutluyorum. Düzenlemiş olduğumuz turnuvada amacımız her yaşta vatandaşımızın spor alanında var olmasına destek sağlamaktır” dedi.