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Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altı seyir etmesiyle birlikte Çıldır’da yoğun kar yağışı tipiye dönüşünce bir çok köy yolu ulaşım kapandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altı seyir etmesiyle birlikte Çıldır'da yoğun kar yağışı tipiye dönüşünce bir çok köy yolu ulaşım kapandı. Tipinin yoğun olduğu Aktaş Sınır kapısı güzergahındaki Mozeret geçidinde tır geçişleri geçici süre ile durduruldu.


Karayolları ekipleri tarafından köy yolları açılırken yolda mahsur kalan vatandaşlarda kurtarıldı. Çıldır merkezde de etkili olan kar yağışı 30 cöm ye ulaştı bir çok esnaf işyerinin etrafını temizlerken belediye ekipleri de şehir merkezinde kar temizliği yaptı.


Kar temizliği yapan Soner Senem, "Kış bu sene geç geldi ama etkili geldi, yoğun kar yağışı hayatımızı da olumsuz etkiliyor. Esnaf arkadaşlarla beraber iş yerlerimizin etrafını temizliyoruz" dedi.

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