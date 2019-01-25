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Çıldır'ın gururu oldular

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri salon futbolunda rakiplerini gol yağmuruna tutarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.


Ardahan'daki bütün rakiplerini eleyen Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal takımı Ardahan'ı bölgede temsil etme hakkını elde etti. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi beden eğitim öğretmeni Orhan Gökan Şenlik tarafından çalıştırılan öğrenciler Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinin gururu oldu.


Öğrencilerinin başarısından dolayı haklı gurur yaşayan Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur İlhan ve Beden Eğitim Öğretmeni Orhan Gökan Şenlik "Öğrencilerimizi Okulumuza yaşattığı bu gurur için tebrik ve teşekkür ederiz. Özverili çalışmalarının sonucunu elde ederek şampiyon oldular. Şimdi İlimizi temsilen Erzincan da katılacakları tüm müsabakalarda da iyi sonuçlar elde edeceklerine inancımız tamdır" dediler

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