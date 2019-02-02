İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır'ın kurtuluşu için yarışacaklar

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç turnuvası düzenlenecek.


Çıldırın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle 11-13 Şubat 2019 tarihleri arasında İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası bay-bayan karışık tüm öğrencilerin katılabileceği satranç turnuvası düzenlenecek.


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada "Satranç öğrenme ve oynamanın özellikle öğrencilerimiz üzerinde pek çok faydaları vardır. Satranç zaman yönetimini en iyi öğreten ve çocuklarımızda zeka gelişimine katkı sağlayan bir oyundur. Öğrencilerin sınav,öğrenim ve yaşamın bütün evrelerinde büyük faydaları olan satranç turnuvasına bütün öğrencilerimizin katılmasını bekliyorum" dedi.


Gerçekleştirilecek satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi tarafından Çıldır´ın Kurtuluş günü çeşitli hediyeler takdim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.