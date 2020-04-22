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Çıldırlı esnaftan sağlıkçılara tatlı destek

Çıldır ilçe esnaflarından Kenan Işık, Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidinin yılmaz savaşçıları olan sağlıkçılara tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlar tarafından büyük destek veriliyor.


Çıldır ilçesinde de görevlerini son derece titizlilik ve büyük özveri ile yerine getiren sağlık çalışanları unutulmadı. İlçe esnaflarından Kenan Işık Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, sağlıkçılara tatlı ikramında bulunarak alkışlarla destek oldu.

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