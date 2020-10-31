İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çoban ateşinden çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Ardahan’ın Posof ilçesinde, öğleden sonra çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, öğleden sonra çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.


Posof ilçesi Kol köyü bölgesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü, Posof Belediyesi ve Posof İlçe Özel İdare Müdürlüğüne haber verdi. Yangını ekipler kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmalarına köylüler de yardım etti.


Toplam 20 hektarlık mera ve 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.