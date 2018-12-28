İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

Ardahan’da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.

Ardahan'da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.


Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak Ardahan üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Ardahan Valiliği devam eden yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, aşırı don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tatili fırsat bilen çocuklar, karın doyasıya tadını çıkardı.


Çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda ve okul bahçelerinde gönüllerince eğlendi. Öğrenciler, kartopu oynayarak stres attı, kardan adam yarışması yaptı.


Mahalle aralarında ve karın yoğun olduğu alanlara giden çocuklar burada soğuk havaya aldırmayarak doyasıya eğlendi. Kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak adeta eğlencenin doruğuna çıkan çocuklar keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kar tatilinin devam etmesini isteyen çocuklar, yeni yıla karla girmenin de mutluluğunu yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.