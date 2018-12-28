Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

Ardahan'da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak Ardahan üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Ardahan Valiliği devam eden yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, aşırı don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tatili fırsat bilen çocuklar, karın doyasıya tadını çıkardı.

Çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda ve okul bahçelerinde gönüllerince eğlendi. Öğrenciler, kartopu oynayarak stres attı, kardan adam yarışması yaptı.

Mahalle aralarında ve karın yoğun olduğu alanlara giden çocuklar burada soğuk havaya aldırmayarak doyasıya eğlendi. Kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak adeta eğlencenin doruğuna çıkan çocuklar keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kar tatilinin devam etmesini isteyen çocuklar, yeni yıla karla girmenin de mutluluğunu yaşıyor.