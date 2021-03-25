Çocuklar "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyü okulunda eğitim gören çocuklar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton sporunu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak amacıyla 81 ilde başlatılan "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi Ardahan'da da hayata geçirildi.

Kentte uygulamaya konulan proje ile Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli badminton antrenörü Gökay Karaağaç, Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda eğitim gören çocuklara badminton dersleri veriyor.

Antrenörlerden badmintonla ilgili teknik ve temel bilgileri alan çocuklar, daha sonra kendi aralarında doyasıya maç yaparak gönüllerince eğlendi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Söz konusu proje ile kentte spora olan ilginin artacağına dikkati çeken Akar, "Son derece önemli ve verimli bir proje. Çocuklarımız bu sporu çok sevdi. Temennimiz bunun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Yasin Ergün de okullarında badminton sporunun sürekliliği için gerekli şartları ve malzemeleri sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Türkiye Badminton Federasyonuna teşekkür etti.