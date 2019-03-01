İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ardahan'da kıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ardahan Merkez Camisi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ardahan Merkez Camisi'nde kıldı.


Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'daki PTT Kavşağı'nda düzenleyeceği mitinge katılmak için özel uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'ndan helikopter ile Ardahan'a hareket etti.


Kentteki 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelen Erdoğan daha sonra otobüsü ile Ardahan Merkez Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen halkı selamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.