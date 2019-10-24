İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damal Bebeği üretim atölyesi inşaatı devam ediyor

Damal ilçesinde kadınlar tarafından yapılan el emeği Damal bebekleri, artık üretim atölyesinde işlenecek.


Damal Belediyesi tarafından yapımına başlanan üretim atölyesinin inşaatı tamamlanmak üzere. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Damal için çok önemli bir yatırımın daha hizmete gireceğini söyleyerek, ''Tamamlandığında binanın alt katı Damal bebeği üretim atölyesi olacak. Üst katı sosyal tesis olarak kullanılacak olan binanın çevresinde ise geleneksel aletlerden oluşan açık hava müzesi olarak kullanılacak.'' dedi.


Damallı kadınlar tarafından üretilen Türkmen kıyafetli Damal bebeği, üretim atölyesinin tamamlanmasıyla birlikte seri üretime geçilecek ve ailelerin geçim kaynağı olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.