Damal Bebeği üretim atölyesi inşaatı devam ediyor

Damal Belediyesi tarafından yapımına başlanan üretim atölyesinin inşaatı tamamlanmak üzere. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Damal için çok önemli bir yatırımın daha hizmete gireceğini söyleyerek, ''Tamamlandığında binanın alt katı Damal bebeği üretim atölyesi olacak. Üst katı sosyal tesis olarak kullanılacak olan binanın çevresinde ise geleneksel aletlerden oluşan açık hava müzesi olarak kullanılacak.'' dedi.

Damallı kadınlar tarafından üretilen Türkmen kıyafetli Damal bebeği, üretim atölyesinin tamamlanmasıyla birlikte seri üretime geçilecek ve ailelerin geçim kaynağı olacak.