İhlas Haber Ajansı

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DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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