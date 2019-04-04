Derdiyok, Damal'da rekor kırdı

Bu yıl yapılan seçimler de yine iddialı olmayacak şekilde lanse edilen Damal ilçesinde aday gösterilen Özge Derdiyok´un aldığı sonuç Ardahan da zafere olan inancın temsili oldu. Damal da AK Partinin ışığını yakan ilçe başkanı Nevriye Derdiyok´un kızı olan Özge Derdiyok annesiyle birlikte bir ilke imza attı. Siyaset arenasında ilk seçiminde kaybetmesine rağmen başarılı bir sonuç olan Özge Derdiyok, azmin ve zafere olan inancın ateşini Damal ilçesinden yaktı.

Özge Derdiyok, genç, azimli, başarıya olan inancı ve avukat kimliği ile çıktığı yolda aldığı sonuçla Damal ilçesinde yapılan Belediye Başkanlığı seçiminde kendisinden bahsettirdi. Damal ilçesinde 2014 seçimlerinde 5.olan AK Parti 2019 seçimlerinde 2. Parti olmayı başardı.

Damal ilçesinde alınan oy sayısını 5 kat arttıran Derdiyok gelecek içinde umut ışığı oldu. Genç yaşına rağmen sahaya olan hakimiyeti, halkla olan diyalogu, güler yüzlü ve kazanma arzusu Damal halkı tarafından da taktirle karşılanarak sandığa olumlu yansıdı.