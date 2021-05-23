Dere kenarında karşılaştıkları tilkiyi besliyorlar

Ardahan'da yaşayan bir grup vatandaş, daha önce nehir kenarında dolaşırken karşılaştıkları tilkiyi aynı bölgeye giderek beslemeye devam ediyorlar.

Özellikle yaz aylarında meralarda oluşan doğal güzellikleri keşfetmek için dolaşan bir grup genç dere kenarında karşılaştıkları ve yemek verdikleri için de yanlarına kadar gelen tilkiyi unutmayıp her gün beslemeye başladılar.

Tilkinin aç kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, bu hayvanların insanlara çok yakın olduğunu ve avlanmaması gerektiğini belirten gençler, "Biz çayırlık alanlarda dolaşmayı seviyoruz. Dere kenarında dolaşırken yanımıza bu tilki yaklaştı. Yanımızda ekmek arası tavuk vardı onu verdik. Sonra her gün gelmeye başladık. O bölgeye gittiğimizde tilkiyi beklerken gördük ve kendisine yemek vermeye devam ettik. Bundan sonra da imkanımız oldukça gidip besleyeceğiz" şeklinde konuştular.