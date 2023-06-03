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Dereye düşen buzağı için seferber oldular

Ardahan’da Alabalık deresine düşen buzağı için AFAD ekipleri seferber oldu.

Ardahan'da Alabalık deresine düşen buzağı için AFAD ekipleri seferber oldu.


Ardahan'da merada otlayan küçük buzağı, dengesini kaybetmesi üzerine bir anda meranın yanında bulunan dereye düştü. Suya kapılan buzağı, vatandaş ve AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesiyle çıkarıldı.


Merada hayvanlarını otlatan Tuncay Yıldız'a ait bir buzağı dereye düştü. Yıldız, kendi imkanlarıyla buzağıyı çıkaramayınca 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Yeni Mahalle Kars Köprüsü mevkiine halat bağlayarak hayvanı çıkarttı. Boğulmaktan sonra anda kurtarılan buzağı sahibine teslim edildi.


Buzağının sahibi Tuncay Yıldız, ekiplere teşekkür etti.

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