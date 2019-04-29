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Dernekten alternatif ekmek

Ardahan’da pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına dikkat çeken Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, kongre caddesinde stand açarak ekmek satışı yaptı.

Ardahan'da pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına dikkat çeken Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, kongre caddesinde stand açarak ekmek satışı yaptı. Pehlivan, ilçelerden getirdiği taze ekmeği halka satışa sundu.


Pehlivan, basına yaptığı açıklamada, Ardahan kent merkezinde pazar günü fırınların kapanması dolayısıyla bayat ekmek yemek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu nedenle ilçelerde çıkan taze ekmekleri satarak halka taze ekmek hizmeti vermek istediğini bildirdi. Pehlivan, "Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Pazar günü bayat ekmek yemek zorunda kalmayalım. Biz de bu konuda duyarlığımızı göstermek için böyle bir tepkiyi ortaya koyduk. Pazar günü vatandaş kahvaltısında taze ekmek yesin." dedi.

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