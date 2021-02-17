İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Ardahan’da 112 acil servisten yardım isteyen 71 yaşındaki diyaliz hastasına paletli kar ambulansıyla ulaşıldı.

Ardahan'da 112 acil servisten yardım isteyen 71 yaşındaki diyaliz hastasına paletli kar ambulansıyla ulaşıldı.


Ardahan Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamhasköy köyünde ikamet eden Saltanat Öztürk, tedavi görmesi gereken Ardahan Devlet Hastanesine gitmek için, 112 acil servisten yardım talep etti. Harekete geçen sağlık ekibi, paletli kar ambulansı ile kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köy yoluna girdi. Paletli ambulansla diyaliz hastası alınıp, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.