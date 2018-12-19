Doğu soğuğa teslim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 11 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve güneyi, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Erzurum'da 3, Kars'ta 7 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu

Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü Kars'ta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu. Özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.