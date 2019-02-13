Doğu'da soğuk hava; Kars eksi 20

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 14, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 20 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 28, Erzurum'da 21, Ardahan'da 14 ve Kars'ta 9 santimetre ölçüldü. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Konaklı ve Erzincan Ergan'da 90, Erzurum Palandöken'de 88, Kars Sarıkamış'ta 79 ve Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.