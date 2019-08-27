İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı.


Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler “Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz” dedi.


Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.