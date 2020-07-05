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Dolu yağışı sonrası her yer bembeyaz oldu

Ardahan’da sağanak yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm arazi beyaza büründü.

Ardahan'da sağanak yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm arazi beyaza büründü. Dolu yağışı bir saat boyunca devam etti.


Posof ilçesi Başyurt yaylası dolu yağışı sonrası beyaza büründü. Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, Başyurt yaylasında araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.


1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle bölgede meralar da zarar görürken, Temmuz ayında ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı onlarca dönüm mera alanına zarar verdi. Yayla sakinleri yaz ayında ilk kez böylesine bir yağış gördüklerini ve bölgenin kışın oluşan kar manzarasına eş değer bir görünüme büründüğünü kaydetti.


Tarım arazilerinde oluşan zarar yağış durduktan sonra tespit edilecek.

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