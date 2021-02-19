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Donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla drift yaptı

Ardahan’da donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla drift yaptı.

Ardahan'da donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla drift yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.


Çıldır ilçesinde sınırlarında bulunan ve 123 kilometre karelik yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölünde atlı kızakla drift yaptı. Çıldır Gölü üzerinde özel beslediği atları ve atlı kızağıyla evinin ekonomisine katkı sunan Ogün Karadaş isimli vatandaş, turistlerin farklı şeyler talep ederek adrenalin aradıklarını belirterek drift yaparak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi.


Donan göl üzerinde atlı kızakların drifti renkli görüntülere sahne oldu.

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