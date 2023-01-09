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Dondurucu soğuk sebebiyle aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi

Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan’da aç kalan kurt, Ardahan Ovası’na indi.

Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'da aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi.


Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar indi. Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi. Merkeze bağlı Akyaka köyü arazisine inerek yiyecek arayan kurt, sürücü Vedat Özgür tarafından karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yalnız kurt, daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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