İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor

Ardahanlı Sercan Deniz evine gelen tilkiyi, tavuk ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyor.


Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Ardahan'da yaşandı. Ardahan merkeze bağlı Açıkyazı (Alabala) köyünde yaşayan Sercan Deniz'in köyün çıkışındaki evini her gün yabani bir tilki ziyaret etmeye başladı. Gündüz saatlerinde evlerinin balkonuna kadar çıkan tilkinin geldiğini gören Sercan Deniz, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Deniz, evinin balkonuna kadar gelen hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Her gün aynı saatte gelen tilkiyi ailesinin bir ferdi gibi gören Deniz, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost ise hayranlıklarını gizleyemiyor.


Bu dostluğun süreceğine inandığını söyleyen, "Ben köyde çiftçilik yapıyorum. Önceleri evimin bahçesine kadar gelen Tilki daha sonra evin balkonuna çıkmaya başladı. Dost olarak gelen Tilkiye biz de misafirperverliğimizi göstererek onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.