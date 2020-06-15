Dünya birincisi Damal bebekleri burada üretilecek

Ardahan'ın önemli sembollerinden Damal bebeklerinin üretim yapılacağı merkezin açılışı yapıldı.

Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan ve Damal ilçesinde heykeli dikilen Damal bebeği artık açılışı yapılan Damal Bebek Evinde üretilecek.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Masatlı, Damal bebeğinin bölgenin kültürünü yaşatan önemli bir değer olduğunu, yapılan tesisle bu değeri yaşatmak istediklerini ifade ederek, şunları konuştu:

''Ardahan ilimiz kendi tarihi dokusuna da uygun olarak yüzyıllarca yıldır bu millete Vatanlık ve Serhat illiği yapmıştır. Tabi binlerde yıldır bu topraklarda yaşayan bu insanların kendi kültüründen çıkan, kendi doğasını yansıtan ve kendi kültürünün yaşatılmasının da devamı olarak pek çok değeri var. Bunlardan bir tanesi de bizim Damal bebeğimiz. Japonya'da ödül aldığımız ve tüm dünyaya bebek böyle olur dediğimiz bir obje. İlimizin tarihi ve kültürü açısından önemli bir değeri olan Damal bebek evi ve açacağımız kadın kafeteryamız ilimizdeki kadınlarımıza ve dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımıza hizmet verecek bir bina olacak.''

Vali Masatlı,

"Bu binamızdaki kurslarla Damal bebeği ile ilgili bütün iş ve işlemler yapılacak. Artık usta öğreticilerimizin kendilerine ait binada bebek üretimi yapmaları son derece verimli olacak. Dolayısıyla Damal bebeğimiz kendine ait binada daha çok çeşitli üretilecek ve daha geniş alanlara ulaşmış olacak. Kaliteden ödün verilmeyecek. Bina bu manada çok önemli bir altyapıyı oluşturmuştur. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kadınlara yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturmuş olduk. Genç kızlar, yeni beceri kazanmaları halinde aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar."

Açılışa, protokol üyeleri ve Ardahanlı kadınlar katıldı.