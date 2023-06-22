Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri'nin 18'incisi başlıyor

Ardahan'da, bu yıl 18'incisi düzenlenecek Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri 23 Haziran Cuma günü başlıyor.

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür Evi'nde gazetecilere, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri'nin bu yı 18'incisinin düzenleneceğini söyledi.

Etkinliklere ilk olarak il dışından gelen misafirlerin karşılanmasıyla başlanacağını dile getiren Akçam, şunları kaydetti:

"Her etkinlikte olduğu gibi önceliğimiz bölgemizi ve kültürümüzü tanıtmak. İlimiz zengin kültüre sahip, bunu etkinliklerle değerlendirmek istiyoruz. Biz Şimdiden Türkiye'nin bir çok yerinden etkinlik kapsamında geleceklere teşekkür ediyoruz. Önceki etkinliklerdeki gibi misafirlerimize Ardahan'ın kültürünü ve tarihini anlatacağız. Bizler siyasetten uzak bunun mücadelesini veriyoruz."

Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Akçam, etkinliklerin 3 gün boyunca süreceğini sözlerine ekledi.