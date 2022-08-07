Ekrem İmamoğlu Ardahan'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otobüs Terminali açılışı için Ardahan'a geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililerle Ardahan Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Faruk Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ardahan'a geldi. Şehirler arası otobüs terminalinin açılış öncesi Ardahan Belediyesini ve kent merkezindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu ve Torun vatandaşlar ile sohbet etti.

Çevre yolu üzerinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu, "Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan Genel Başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan neferi ben olacağım" dedi. İmamoğlu, ''İttifak süreçlerinin kurulmasıyla ülkemizin tek önceliği olan, adaletin ve geleceğin en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınması konusunda kararlı adımlar atan 6'lı masanın, onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayış içerisinde olan diğer ve kuruluşlara siyasi partilere büyük görev düşüyor. Ben iddiayla söylüyorum. Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, Genel Başkanımıza da o sürece de layık olacağız. Başarı için yarışacağız. Birlikte olacağız ve birlikte kazanacağız. CHP için kazanmayacağız. Milletimiz için kazanacağız. Kıymetli Ardahanlılar; çok güzel günlere kavuşmaya az kaldı, her biriniz nefer olun ve bu sürecin değişimine katkı sunun" dedi.

Yeni otogarın kente renk katacağını söyleyen İmamoğlu, ''Umuyorum ki İstanbul'dan Ardahan'a umutla yola çıkıp buraya gelsin. Ardahan'dan başka illere yola çıkanlar buradan umutla, güler yüzle keyifli bir yolculuğa çıksın. Şehirlerarası terminalimiz güzel Ardahan'ımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Ardahan'a da el atı ve yıllardır kentin kanayan yarası olan otogar sorunu İBB'nin katkılarıyla inşa edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz sadece Ardahan'ımıza hizmet vermiyor. Türkiye'de 350'nin üzerinde belediyemize hizmet veriyor. Bizim belediye sayımız 250. Demek oluyor ki 100'de farklı siyasi partilerden olan belediyelere hizmet veriyor. Biz de ayrımcılık, gayrımcılık yok. Hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ayrıştırmadan hizmet vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından şehirler arası otobüs terminalinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası, protokol ve davetliler terminali gezdi.