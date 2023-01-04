İhlas Haber Ajansı

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Eksi 19,3'ü gören Göle'de Kura Nehri dondu

Ardahan’da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava sebebiyle Kura Nehri ile ilçedeki kapı kilitleri ve camlar dondu.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava sebebiyle Kura Nehri ile ilçedeki kapı kilitleri ve camlar dondu.


Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16,7 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Soğuk havanın etkisiyle Ardahan'da araçlar, kapı kilitleri ve iş yeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 19,3 derece olarak ölçüldü.


Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Eray Karadağ, "Şu anda Ardahan donmuş vaziyette. Havalar çok soğuk. Şu an hava sıcaklığı eksi 16 derece ve soğuklarla mücadele ediyoruz. Gördüğünüz üzere iş yerimizin camları buz tutmuş. Sabah saatlerinde donan araçlarımızı çalıştırmakta zorlanıyoruz" dedi.

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