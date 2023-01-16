Eksi 20 derecede ekmeklerini buzdan kazanıyorlar

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluştu. 42 metre derinliğinde olan Çıldır Gölü'nde 15 metre aralıklarla buzları delen balıkçılar, deldikleri yerlerden ip yardımıyla çektikleri ağları atarak balık avlıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Yakup Topkaya, eksi 20 derece soğukta saatlerce uğraşarak göle serdiği ağların ardından bir hafta sonra aynı bölgeye gelerek attığı ağları çekiyor.

Yakup Topkaya, "Ardahan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Eksi 20 derece soğukta ekmeğimizi buzdan kazanıyoruz. Ve göl kıyısında bulunan kıl çadırda müşterilerimize ikram ediyoruz. Şu anda kuru ayaz var. Bu dondurucu havada Eskimo usulü balık avlıyoruz" dedi.