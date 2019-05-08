İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik direği taksinin üzerine devrildi

Ardahan’da cadde kenarındaki elektrik direklerinden biri ticari taksinin üzerine devrildi.

Ardahan'da cadde kenarındaki elektrik direklerinden biri ticari taksinin üzerine devrildi. Aracın tavan bölümü üzerine düşen direk maddi hasara yol açtı.



Kongre Caddesi üzerinde buluna Belediye Taksi Durağı yanındaki elektrik direği, durak önündeki ticari taksinin üzerine devrildi. Aracın tavan bölümü üzerine düşen direk hasara neden oldu. Ölüm ve yaralanmaya neden olmayan olay nedeniyle trafik bir süre aksadı. Ticari taksi sahibi Ömür Gündüzhev, ''Burası mevcut taksi durağı, aydınlatma direğinin betonunun iyi olmamasından dolayı direk düştü ve ticari aracımıza zarar verdi. Zarar büyük, ARAS EDAŞ yetkilileri ile daha görüşmedik. İnşallah zararımızı karşılarlar." dedi.



Görevlilerin akımı kesip, devrilen elektrik direğini arabanın üzerinden kaldırmasıyla trafik normal seyrine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.