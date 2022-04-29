Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği

Ardahan'da sert geçen kış mevsiminde kentte oluşan buz kütleleri, nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi. 23 Şubat İlkokulu bahçesinin kuzey kısmında biriken buz kütleleri çözülmeyince devreye öğretmenler girdi. Okul Müdür yardımcısı Hüseyin Biçer ile birlikte öğretmen ve hizmetliler ellerine kazma ve kürek alarak okul bahçesinde oluşan ve Nisan ayının sonlarına gelinen bu günlerde bile çözülemeyen buz kütlelerini temizledi.

Müdür yardımcısı Hüseyin Biçer, öğrenciler açısından tehlike oluşturan kar birikintileri ile buz kütlelerini temizlediklerini söyleyerek, ''Nisan ayının sonlarındayız. Okulumuzun kuzey tarafında biriken kar ve buz kütlelerini temizliyoruz'' dedi.