Emniyet'ten öğrencilere kırtasiye yardımı

Ardahan'da eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından daha önceden belirlenen yaklaşık 110 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuldu. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile beraber İl merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan yardıma muhtaç 110 öğrenci tespit edildi. Tespit edilen 110 öğrencilere içerisinde (Defter, boya, kalem vb.) malzemelerin bulunduğu okul çantaları okul müdürlerine teslim edilerek öğrencilere dağıtımları sağlandı.

Öğrenciler, polislere teşekkür edip, çantalarını aldı.