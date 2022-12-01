Erasmus+ Projesi başarıyla tamamlandı

"Bilişim Teknolojilerinde Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Geliştirme" adlı proje çerçevesinde okulun 11. Sınıfı Bilişim Teknolojileri bölümünde öğrenim gören 5 öğrenci ile onlara refakat eden 1 öğretmen İspanya'nın Barselona kentinde staj eğitimlerini başarı ile tamamladı.

Erasmus+ Programı çerçevesinde okul öğrencileri İspanya'nın Barselona kentinde mesleki tecrübe kazanmak için 13 Kasımda başlayan ve 25 Kasım 2022 tarihinde sona eren 12 gün süreyle staj eğitimi aldı. Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri Barselona da bulunan Sina Mobitilty adlı eğitim kurumunda Bilişim Teknolojilerinde Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Geliştirme içerikli staj eğitimi aldılar. Ardahan'dan ilk defa yurt dışına çıkan öğrenciler, mesleki stajın yanı sıra İspanya'nın çeşitli şehirlerini hafta sonları düzenlenen gezilerle görme fırsatları oldu. Özellikle Akdeniz kıyısındaki birçok yeri hafta sonu gezi programında görme fırsatı bulan öğrencilerin, Barselona şehri başta olmak üzere İspanya'nın çeşitli yerlerindeki tarihi ve doğal güzelliklerinden etkilendikleri dile getirildi.

Proje koordinatörü Aşkın Hüseyinoğlu, okulumuz tarafından hazırlanan projesinin kabul edilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanarak öğrencilerin eğitim hayatlarında birde Avrupa stajının olması, hem öğrencilerimiz hem de okulumuz adına çok değerli bir kazanım.

Hüseyinoğlu, öğrencilerin yurt dışında alanlarına yönelik mesleki eğitimleri ile ilgili önemli bir deneyim kazandıklarını belirterek, ''İlimizin mesleki eğitimi açısından çok önemsenecek bir faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca projenin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi ve öğrencilerimizin bir olumsuzluk yaşamadan mutlu bir şekilde ilimize dönmeleri ailelerine kavuşmaları bizleri sevindirmiştir. Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Valiliği olmak üzere, öğrencilerimize bu imkânı sağlayan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü ile Türkiye Ulusal Ajansına teşekkür ediyoruz'' dedi.