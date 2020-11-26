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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Oltu-Erzurum karayolunun 5. kilometresinde Erdoğmuş köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Zakir Kocak yönetimindeki 06 BC 1772 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Zakir Kocak ile araçta bulunan Zübeyde Kocak yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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