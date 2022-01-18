Esenler Belediyesi'nden Gençlik Spor Müdürlüğü'ne destek

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde kullanması için çeşitli sportif malzeme desteğinde bulundu.

Esenler belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Sportif Hizmetler Müdürü Erhan Erhan Akcan tarafından spor, sanat ve kültürün bir şehrin dinamizmi olduğunu belirterek, "Gelişmesinde ve tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Şehrin kimliğini ortaya çıkartacağı bilincini taşıyarak Ardahan Çıldır ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapmaları için spor malzemesi desteği sağladık, bu desteğin çocuklarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut bu desteklerinden dolayı Esenler Belediyesine Erhan Akcan nezdinde teşekkür etti.