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Eşini darp eden İl Başkanı tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşinin şikayeti üstüne gözaltına alındı.

Toprak, 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.


Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z. T. eşi Celil Toprak'ın eve sürekli alkollü ve geç geldiği için tartıştıklarını, kendisini yumruk ve tekme ile darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Z. T.''ın şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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